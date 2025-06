Quinta-feira será de sol entre nuvens e tempo firme em Cachoeiro

O tempo permanece estável nesta quinta-feira (12) em Cachoeiro de Itapemirim. O dia será marcado pela presença do sol, que aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. A ausência de instabilidades favorece atividades ao ar livre e deslocamentos sem risco de transtornos causados pelo clima.

Durante a madrugada e à noite, o céu pode apresentar maior nebulosidade, mas sem alteração nas condições do tempo. Os ventos sopram com fraca intensidade, vindos do norte-noroeste, e a umidade relativa do ar varia entre 53% e 90% ao longo do dia.

As temperaturas seguem agradáveis, com mínima de 15 °C nas primeiras horas da manhã e máxima prevista de 26 °C à tarde.

📍 Resumo por período

🌌 Madrugada – Noite com poucas nuvens e temperaturas mais amenas.

🌄 Manhã – Sol entre nuvens, sem previsão de chuva.

🌤 Tarde – Tempo firme, com sensação térmica mais elevada.

🌙 Noite – Céu parcialmente nublado, clima agradável.

🌬️ Vento

• Direção: NNW (norte-noroeste)

• Velocidade: 4 km/h

🌞 Sol

• Nascer: 06h19

• Pôr: 17h11

🌒 Fase da lua

• Minguante