Ricardo Ferraço destaca sustentabilidade com foco nas futuras gerações

Na bertura do Sustentabilidade Brasil, que começou nesta quarta-feira (11), o vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), trouxe para o centro dos debates a importância da autorresponsabilidade e mudanças de hábitos para que o meio ambiente não seja comprometido para as futuras gerações.

Ele ainda destacou as ações que o Governo do Estado já vem implementando para mitigar e minimizar os impactos das mudanças climáticas, como, por exemplo, Plano Estadual de Descarbonização, o Programa Reflorestar e o Fundo de Adaptação às Mudaças Climáticas. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.