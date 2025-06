Ricardo Ferraço fala sobre transição energética e sustentabilidade

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou de uma entrevista ao podcast Sustentabilidade Brasil. Na conversa, Ferraço abordou os desafios da agenda climática, a responsabilidade coletiva diante da crise ambiental e os caminhos que o Espírito Santo tem trilhado para se tornar referência nacional em transição energética.

O vice-governador destacou a gravidade das mudanças climáticas e defendeu a mobilização coletiva como resposta ao cenário de emergência. “Não tenho dúvida de que estamos diante de um risco real. A responsabilidade é de todos nós. Precisamos agir, e não apenas o setor público, mas o setor privado também precisa estar envolvido”, afirmou.

Ele também ressaltou o protagonismo capixaba na construção de soluções sustentáveis. Entre os exemplos citados, estão o Programa Capixaba de Descarbonização e a criação de um fundo intergeracional de transição energética, financiado com recursos provenientes da exploração de petróleo. A ideia é simples, mas inovadora: transformar os lucros de uma matriz poluente em investimentos para a energia limpa. “Estamos pegando parte desses royalties para financiar projetos e empresas alinhadas à agenda ESG. É assim que transformamos o petróleo em energia renovável”, explicou.

Ao ser questionado sobre a viabilidade de conciliar desenvolvimento econômico com metas ambientais, o vice-governador foi direto: “Não é apenas possível, é necessário. O que está em jogo é a sobrevivência da humanidade. Só temos uma casa, e é esta aqui”.

Assuntos do episódio:

00:01 – Boas-vindas e abertura do podcast

01:45 – Apresentação do convidado

02:00 – Crise climática e responsabilidade coletiva

03:02 – Espírito Santo como exemplo nacional na agenda verde

03:54 – Programa Capixaba de Descarbonização

04:00 – Uso de royalties do petróleo para transição energética

06:00 – Fundo intergeracional e apoio a startups ESG

07:00 – Criação do fundo estadual de descarbonização

08:00 – Conciliar economia e metas climáticas

08:50 – Perspectivas políticas e compromisso com a sustentabilidade