Rio de Janeiro sedia Bienal do Livro 2025 até o próximo dia 22

Os apaixonados por livros não podem perder a próxima edição da Bienal, que será sediada no Rio de Janeiro. O evento começa na sexta (13) e segue até o dia 22, com uma extensa programação voltada para o mundo literário e a cultura pop.

Para esta edição, a organização pretende oferecer uma experiência mais especial para os visitantes, visto que o Rio é, no momento, a capital mundial do livro.

Assim, dentre os atrativos da Bienal haverá ações especiais, como roda gigante, diversos jogos interativos e, claro, muitos livros e rodas de conversa para se acompanhar. Todas as atrações podem ser conferidas aqui.

A programação estará concentrada no Riocentro, espaço de convenções na Zona Oeste da cidade.

