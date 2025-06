Rua é interditada às pressas em Cachoeiro; saiba o motivo

A rua César Misse, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, precisou ser interditada nesta segunda-feira (30) devido um derramamento de oléo na vida.

De acordo com informações da superintendência de trânsito, o bloqueio foi uma medida para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A causa do derramemento não foi informada.

