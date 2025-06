Seleção para setor de rochas será neste sábado (7) em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim receberá no sábado (7) o “Conecta Indústria”, que tem como objetivo facilitar a contratação por empresas do setor de rochas ornamentais.

As pessoas que estão em busca de oportunidades de emprego ainda podem se inscrever por meio do endereço eletrônico: https://forms.office.com/r/Z21XMP1zXs.

A ação acontecerá das 8h às 12h, na sede do Serviço Nacional da Indústria (Senai), localizado à Avenida Jones dos Santos Neves, 975, bairro Alto Monte Cristo, onde empresas do setor de rochas ornamentais realizarão entrevistas com a finalidade de selecionar candidatos para as vagas disponíveis.

Todos os participantes, independentemente de serem ou não contratados na ocasião, serão incluídos em um banco de talentos, a ser disponibilizado para as empresas em futuras seleções. Dessa forma, além da possibilidade de contratação imediata, também há a opção de contratações futuras – uma oportunidade para quem busca uma mudança de emprego ou mesmo a inserção no mercado de trabalho, em uma área econômica muito importante para a cadeia produtiva local.

Para quem precisa de ajuda para a confecção de currículos, profissionais do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) estarão presentes para auxiliar a quem quiser produzir o seu, bem como para orientar os candidatos durante o processo de seleção.

A ação faz parte do programa Conecta Indústria, promovido pelo IEL-ES, SENAI-ES, Sindirochas e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, com o objetivo de aproximar profissionais e empresas do setor de rochas ornamentais.

