Semana de Prevenção às Drogas impacta cerca de mil alunos em Guaçuí

O primeiro dia da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, em Guaçuí, impactou cerca de mil alunos das escolas da rede pública municipal.

As ações envolveram os projetos Papo de Responsa e Agente Canino nas Escolas, que levaram mensagens de conscientização sobre o combate às drogas para crianças e adolescentes.

A recepção foi positiva: muitos estudantes procuraram os palestrantes após as atividades para relatar experiências pessoais e falar sobre como se identificaram com o conteúdo apresentado.

A programação segue nesta quarta-feira (25), com um bate-papo às 19h, na Câmara Municipal de Guaçuí. O encontro busca ampliar o diálogo sobre o tema com a comunidade.

