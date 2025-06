Semana do Meio Ambiente de Anchieta conta com programação variada

O município de Anchieta realiza, entre terça (3) a domingo (8), a Semana do Meio Ambiente, com uma série de ações voltadas à preservação ambiental, sustentabilidade e educação ecológica.

A programação inclui plantios de espécies nativas, palestras, atividades em escolas, festivais culturais e ações abertas à comunidade.

A iniciativa é uma oportunidade para envolver estudantes, profissionais da área e moradores em reflexões sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, reforçando o compromisso local com práticas sustentáveis.

Programação completa

03/06 – Segunda-feira

Participação na Semana do Meio Ambiente de Alfredo Chaves

Palestra com a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta

Horário: 10h

04/06 – Terça-feira

Plantio de espécies nativas na Escola Terezinha Godoy

A partir das 8h30

05/06 – Quarta-feira

Plantio no entorno da Lagoa de Ubu

A partir das 8h

Plantio de espécies nativas na Escola de Simpatia

A partir das 14h

06 a 08/06 – Quinta a Sábado

Festival Música e Sustentabilidade

Das 18h à 00h

07/06 – Sexta-feira

Recepção da Descida Ecológica do Rio Benevente

A partir das 12h

08/06 – Sábado

Meio Ambiente no Parque – Parque RDS Papagaio

Das 9h às 17h

Atividades educativas, lazer e contato com a natureza