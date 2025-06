Shows e culinária agitam o 2° Arraiá do Bairro Paraíso em Cachoeiro

Nos dias 4 e 5 de julho, será realizado o 2° Arraiá do Bairro Paraíso, que promete agitar Cachoeiro de Itapemirim com comidas típicas, churrasco, cerveja, refrigerante, pastéis e muito mais.

Além da enorme variedade culinária, o evento, que está sendo realizado pela organização da Copa Paraíso de Futsal, contará com dois shows, para deixar o arraiá ainda mais animado. O evento contará também com o apoio do vereador Vandinho da Padaria (PSDB).

Na sexta-feira, 4 de julho, a partir das 19h, o cantor Murillo vai “botar fogo” no bairro Paraíso. Já no sábado, dia 5 do mesmo mês, Os Patrões terminam de agitar o final de semana, com o melhor do forró capixaba.

O evento, que vai movimentar Cachoeiro no começo de julho, será realizado na rua João Fassarella, no bairro Paraíso.

“Eu me sinto imensamente honrado em estar trazendo de volta o tradicional Arraiá do Bairro Paraíso. Vou trabalhar muito para que tudo fique bem organizado. Agradeço também aos patrocinadores e tenho certeza que essa festa é resultado de um grande trabalho em equipe, para festejarmos essa data que é uma tradição muito importante do nosso país”, ressaltou Bruno Rodrigues, organizador da Copa Paraíso.

Além dos shows e da culinária, a organização preparou um bingo, com 12 prêmios e um valor de apenas R$ 10,00 para participar. O bingo acontecerá no dia 5 de julho.

Prêmios do bingo

Pack de long neck com 12 unidades

Ventilador

Jogo de toalha

Unha em gel

Pizza família

Kit brinco, cordão e pulseira

Conjunto e kit cheirosa

Tatuagem no valor de R$ 300,00

Mesa de mármore

Um mês de aula de inglês

Duas pizzas

Voucher de R$150,00