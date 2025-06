Shows e tradição marcam Festa de Santo Antônio em Itapemirim

Em Itapemirim, na sexta (6) e sábado (7), acontecerá a 111ª edição da Festa de Santo Antônio. O tradicional no evento terá atrações culturais, comidas típicas e grandes apresentações musicais.

A programação é gratuita, aberta ao público e terá início a partir das 19h. Barracas com variadas opções gastronômicas são uma das atrações que aguardam os visitantes.

Além disso, haverá também quadrilha, apresentações culturais e shows com DJ Shrek, Musical Prateado, Luan Jackson e a banda Garotos Tradição.

Quinta-feira (6)

Sexta-feira (7)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui