Sol aparece entre nuvens nesta quarta-feira (25) em Cachoeiro

A terça-feira (25) será marcada por tempo abafado e céu encoberto em Cachoeiro de Itapemirim. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante todo o dia, com períodos de maior nebulosidade e ausência de chuva.

Segundo os institutos meteorológicos, a temperatura mínima será de 18°C e a máxima pode chegar a 31°C. Mesmo com o céu fechado, o calor deve predominar.

A umidade relativa do ar varia entre 47% e 83%. Os ventos sopram em direção noroeste com velocidade moderada, chegando a 8 km/h. O sol nasce às 6h20 e se põe às 17h12. A lua segue na fase minguante e não há possibilidade de arco-íris.

Apesar das nuvens, não há previsão de chuva. O dia será ideal para atividades ao ar livre, mas com sensação de abafamento.

