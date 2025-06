Surto de sarna fecha escola e afasta servidores em Ibatiba

Um caso confirmado de escabiose, conhecida popularmente como sarna, levou à suspensão temporária das aulas na Escola Municipal David Gomes, em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. A decisão afetou cerca de mil alunos, que ficaram sem atividades escolares nos dias 16, 17 e 18 de junho.

De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o caso foi notificado na última sexta-feira (13), quando a direção da unidade escolar comunicou a Secretaria Municipal de Educação sobre um possível diagnóstico da doença em um membro da comunidade escolar. A partir da notificação, as secretarias de Educação e Saúde iniciaram um protocolo conjunto de prevenção, controle e tratamento da escabiose, conforme diretrizes da saúde pública.

Servidores afastados

O diagnóstico foi confirmado e, segundo a gestão municipal, há outras pessoas com sintomas semelhantes em localidades diferentes. No entanto, o foco permanece na Escola David Gomes, onde as ações estão sendo conduzidas de forma individualizada.

Servidores infectados foram afastados das funções com atestado médico e estão em acompanhamento clínico. Também estão sendo tratados os moradores das mesmas residências dos pacientes, seguindo orientações médicas. A Vigilância Epidemiológica municipal está monitorando os casos e oferecendo suporte às equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e ao Pronto-Socorro Municipal para garantir atendimento rápido e adequado.

Aulas suspensas

Como medida de segurança, a escola passou por processo de dedetização no dia 17 de junho, e uma limpeza completa das instalações está em andamento. A suspensão das aulas se deu, além da sanitização, pela falta de pessoal para substituir os servidores afastados. A previsão é que as atividades sejam retomadas assim que todas as medidas preventivas forem concluídas.

A escabiose é uma doença de pele contagiosa causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, que provoca coceira intensa e erupções cutâneas. A transmissão ocorre principalmente por contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada ou pelo compartilhamento de roupas e roupas de cama contaminadas.

Atendimento médico

A Prefeitura de Ibatiba informou que não há distribuição preventiva de medicamentos em massa, mas tratamento direcionado aos casos diagnosticados. Reforçou ainda o compromisso com a legalidade e o bem-estar da população, seguindo a Lei nº 8.080/1990, que rege o Sistema Único de Saúde (SUS).

A população foi orientada a procurar a unidade básica de saúde mais próxima caso apresentem sintomas como coceira intensa (especialmente à noite), manchas avermelhadas ou outros sinais suspeitos. O atendimento é gratuito.