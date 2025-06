Suspeito de ameaças terroristas é alvo da PF em São Mateus

Um homem suspeito de fazer ameaças de violência extrema contra estudantes e professores foi alvo de uma operação da Polícia Federal em São Mateus. A ação ocorreu na segunda-feira (16) e resultou na apreensão de equipamentos e documentos do investigado.

Segundo a PF, o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Plantão da Justiça Federal após a divulgação de vídeos e mensagens com graves ameaças. O conteúdo publicado em redes sociais exaltava grupos terroristas e serial killers, além de prometer ataques contra pessoas com deficiência.

As publicações geraram pânico na comunidade acadêmica e prejudicaram o funcionamento do centro universitário citado, afetando diretamente a sensação de segurança no ambiente educacional.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam um celular, um computador e anotações. Todo o material será analisado pela perícia técnica para aprofundar as investigações e identificar possíveis cúmplices no ambiente virtual.

O investigado poderá responder por crime previsto no artigo 2º, §1º, inciso IV, da Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo). A pena pode chegar a 30 anos de prisão, além de outras sanções conforme a evolução do inquérito.