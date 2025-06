Suspeito de roubo de carro em saída de circo em Cachoeiro é preso

Um jovem de 22 anos foi preso na noite de quinta-feira (5) em Marataízes. Ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito de roubar o carro de uma família que deixava uma apresentação de circo na última sexta-feira (30/5) em Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão ocorreu na região de Nascente do Sol, em Alto Marataízes, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, por crime de roubo.

De acordo com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro, o mandado não tem relação direta com o roubo do automóvel registrado na saída do circo, mas o homem é citado em denúncias anônimas como suspeito desse crime.

Na ocasião, um veículo Chevrolet Spin foi levado após a vítima ser retirada à força do carro, na presença dos filhos.

A Polícia Civil informou que as investigações sobre o roubo do carro continuam em andamento. Por isso, outros detalhes não foram divulgados.