Suspeito foge e abandona moto irregular em área de mata em Mimoso

Um homem fugiu da Polícia Militar na noite da última quarta-feira (4) e abandonou uma motocicleta em uma área de vegetação no bairro Itapuã II, em Mimoso do Sul. O veículo estava sem placa e com o número do chassi raspado.

De acordo com o boletim registrado, a guarnição realizava patrulhamento quando recebeu uma denúncia indicando o uso de drogas em uma rua sem saída, conhecida pelo histórico de tráfico de entorpecentes.

Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um homem saindo da área em uma motocicleta vermelha. O suspeito abandonou o veículo ao perceber a presença da viatura e correu para dentro da mata, não sendo mais localizado.

Durante a verificação, os militares constataram que o veículo não tinha placa visível, o chassi estava raspado e o número do motor era inelegível. Por conta disso, não foi possível aplicar as autuações de trânsito no local.

A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado, onde permanecerá à disposição da autoridade policial.