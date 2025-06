Suspeitos fogem e PM apreende drogas em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar aprendeu, na última segunda-feira (16), uma grande quantidade de drogas em Bom Jesus do Norte.

Segundo informações da Polícia Militar, assim que realizavam patrulhamento na região, dois suspeitos fugiram ao avistar a viatura.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola contendo 43 pinos grandes de cocaína e 30 buchas de maconha. Os dois suspeitos que fugiram não foram localizados até o momento.

O material apreendido foi entregue na Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Bom Jesus do Norte para os procedimentos cabíveis.

