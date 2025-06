Sustentabilidade Brasil: diretor da Aderes destaca pioneirismo do ES

Os debates sobre a agenda ambiental mundial já começaram e serão realizados no Sustentabilidade Brasil, que acontece até o próximo sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória.

A expectativa é de que autoridades de diversos segmentos compareçam ao evento. Nesta quarta-feira (11), por exemplo, o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), Alberto Gavini.

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, ele destacou a relevância da inivciativa e o pioneirismo do Espírito Santo na implementação de políticas púiblicas voltadas a sutentabilidade. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.

