Sustentabilidade Brasil divulga artigos para Jornada Científica

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, que será realizada de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, na Capital capixaba, acaba de divulgar a lista dos 20 artigos inéditos selecionados para a Jornada Científica.

Os trabalhos foram escolhidos entre quase 100 submissões e têm como foco soluções práticas e inovadoras para os desafios socioambientais enfrentados pelo Brasil. A curadoria e seleção foram conduzidas por uma comissão vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenada pelo professor Dr. Alvim Borges da Silva Filho, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), realizador da conferência.

A programação com os dias e horários das apresentações dos artigos será divulgada até a próxima sexta-feira (6). As exposições serão avaliadas por uma banca formada por docentes do programa de pós-graduação da Ufes, considerando tanto o conteúdo escrito quanto a apresentação oral, com pesos distintos na nota final.

Como forma de reconhecimento, os dois melhores trabalhos receberão premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o primeiro lugar e R$ 2,5 mil para o segundo. O resultado será anunciado no sábado, dia 14, durante a programação da conferência, com entrega dos prêmios no mesmo dia. Mais detalhes sobre a premiação serão divulgados na próxima semana.

Além da premiação, todos os 20 artigos selecionados serão publicados nos Anais da conferência, em formato digital e com registro ISBN, e os autores receberão certificados de apresentação e publicação.

Confira os artigos selecionados e seus autores:

Lab Futuros Inovatives: redes de inovabilidade e lideranças negras e periféricas nos negócios de impacto Priscila RicardoPriscila GamaFabiana Franco Toque Sustentável: Educação Inclusiva com uso de Materiais Recicláveis Cayo Henrique da Silva FreitasAdriana Santana FerreiraAnna Clara Ferreira LinsJousiclécia Almeida dos SantosLívia Francielly LinoMauro Santos da Paz Avaliação Físico-Química do Solo como Ferramenta para Diagnóstico Ambiental da Sub-Bacia do Rio Formate Patrick de PaulaPedro Bragatto de BrittoPedro Enrique de Moura RosembergRiad SilvaOrientadora: Prof. Dra. Tatiana Oliveira Costa Entre Práticas Instituídas e Percepções Vividas: Uma Análise da Gestão Sustentável de Recursos Humanos Raíssa LuchiAnnor da Silva JuniorKátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos Sensoriamento Remoto em Estudos de Infraestruturas Verdes e Azuis Angélica Rodrigues RochaFlávio Wachholz Reflexões Sobre os Desafios Urbanísticos e o Futuro Sustentável da Cidade de Ilhéus – BA. Jainy Silva NascimentoCleverson Alves de Lima Aplicação de visão computacional na detecção de ferrugem em folhas de café Anniely Giestas BarbieriJosé Henrique Rocha da SilvaOtávio Lube dos Santos O efeito indireto da Sustainable Finance Disclosure Regulation no custo de capital e nas emissões das companhias investidas pelos fundos regulados Davi Nacif Soares Reaproveitamento de isopor e garrafas PET para produção de filamentos de impressora 3D junto a Coopervida de São Carlos Sergio Akinobu YoshiokaDaniela Fachinni Extensão, Educação Ambiental e ODS: Práticas para a Sustentabilidade no Ifes Campus Vitória Maria Claudia Lima CoutoGutenberg de Almeida NascimentoArtur Lima Couto de Souza Projeto Composnana: unindo automação e sustentabilidade na produção de microverdes João Henrique Fernandes GadeaWeverton de Souza AraujoClara Ayume Ito de Lima Pagamento por Serviços Ambientais e Mudanças Climáticas: Estratégia para Redução de Emissões no Espírito Santo Roberta Cristina Cotta Duarte CondeMarco Aurélio de Abreu BortoliniAdriana Marcia Nicolau KorresLeticia Pereira RochaAurélio Azevedo Barreto NetoAdelaide de Fátima Santana da CostaAureliano Nogueira da Costa Pastagens no Espírito Santo: Potencial de captura e emissão de carbono segundo o seu vigor Leticia Pereira RochaAurélio Azevedo Barreto NetoRoberta Cristina Cotta Duarte CondeMarco Aurélio de Abreu BortoliniAdelaide de Fátima Santana da CostaAureliano Nogueira da Costa Responsabilidade Civil Ambiental no Caso Samarco: Análise do sistema de indenizações da Fundação Renova Jorgina Juliana Gradisse FreitasStella Emery Santana Pesquisa teórica: a relação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental Jussara Zurra Gomes Governança Climática: a relação entre marcos regulatórios e a elaboração do Orçamento Climático Juliani Nunes Campos JohansonÁlvaro Rogério Duboc Fajardo Educação Ambiental e Saberes Agroecológicos: Caminhos para a Sustentabilidade no Campo Jasmim Moreira AraújoJosé Jeremias Fernandes de Oliveira Subvertendo o Discurso Dominante: O ECO55 e a Construção de Contra-Narrativas Climáticas no Espírito Santo Guilherme Peters Barbosa Potencialidades para geração de energias renováveis no estado do Espírito Santo Raphael Rodrigues de Oliveira Educação científica a partir da pirólise de resíduos da pimenta-do-reino no Espírito Santo Gyovana Lima WelsingMarta Albuquerque MachadoAmanda Marsoli Azevedo FeuPriscilla Paiva LuzPaulo Rogério Garcez de Moura