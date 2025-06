“Sustentabilidade deve ser acessível”, diz diretora da H3 Carbon Free

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, fundadora da H3 Carbon Free e especialista em riscos climáticos, Carla Borges, falou sobre os desafios de tornar o discurso ambiental algo prático e acessível, especialmente para pequenos e médios empresários que, segundo ela, ainda não se veem como parte do problema — nem da solução.

Com experiência de mais de duas décadas no mercado de riscos patrimoniais, Carla fez uma transição de carreira há seis anos e hoje lidera uma startup focada em eficiência energética. A empresa atua nos setores mais poluentes, como transportes, construção civil e agronegócio, oferecendo equipamentos que reduzem o consumo de combustível e, por consequência, as emissões de CO₂. O modelo de negócio baseado em locação permite que empresas de todos os portes adotem práticas mais sustentáveis de forma viável e imediata.

Na entrevista, Carla questionou a viabilidade da eletrificação em massa, alertando para a falta de infraestrutura elétrica no Brasil. “Se colocarmos 40 ônibus elétricos para carregar ao mesmo tempo, há risco de colapso no sistema”, destacou. Para ela, soluções realmente sustentáveis devem ser aplicáveis no presente — e não apenas promessas de longo prazo. Nesse contexto, defende que eficiência energética com o que já existe é o melhor caminho.

Outro ponto levantado foi a dificuldade de acesso ao debate climático por parte da população. Termos técnicos, como “sequestro de carbono”, ainda não fazem parte da realidade de pequenos produtores e da sociedade em geral. Por isso, Carla defende educação ambiental nas escolas e formação de lideranças locais como estratégias para ampliar a conscientização. “Uma solução só é funcional se for aplicável. Se não for, é só greenwashing”, concluiu, citando uma prática enganosa onde empresas promovem seus produtos ou serviços como ambientalmente amigáveis, sem que isso corresponda à realidade.

📍 Assuntos do podcast:

00:00 – Abertura e apresentação da convidada

00:42 – Importância da Conferência Sustentabilidade Brasil

01:28 – Transição de carreira e fundação da H3 Carbon Free

02:55 – O que faz a H3: foco em eficiência energética

04:05 – Redução de emissões e locação de equipamentos

05:10 – Acessibilidade da tecnologia para pequenos e médios empresários

06:15 – Desafios da eletrificação e passivo ambiental da frota atual

07:25 – Eficiência energética como solução imediata

08:20 – Complexidade do mercado de carbono

09:15 – Educação ambiental como ferramenta essencial

10:10 – A diferença entre soluções reais e greenwashing

10:55 – Encerramento e agradecimentos