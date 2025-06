Sustentabilidade e inovação pautam Conferência das Cidades em Alegre

Alegre será sede, no próximo dia 30 de junho, da Conferência Municipal das Cidades, evento que reunirá representantes do poder público, sociedade civil, setor empresarial e movimentos sociais para discutir os desafios do desenvolvimento urbano. Com o tema “Construindo o futuro das cidades: inovação, sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas”, a conferência busca promover um debate inclusivo e alinhado às principais pautas globais.

O encontro servirá como espaço para a construção coletiva de diretrizes que poderão ser encaminhadas às etapas estadual e nacional da conferência. As discussões envolverão temas como habitação, mobilidade urbana, meio ambiente, tecnologia e participação social.

Rafael Nicacio, secretário de Governo e organizador do evento, destaca a importância do momento. “Precisamos nos adaptar às mudanças climáticas, buscar soluções sustentáveis e inovar nas políticas públicas. A conferência será uma oportunidade para ouvir a população e planejar juntos uma cidade mais resiliente e preparada para o futuro”, afirmou.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e a apresentação de propostas, com início às 7h30 e término às 17h30, no CRAS Alegre, localizado na Rua José Silveira Domingues, Campo de Aviação.