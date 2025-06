Susto! Carro capota e fica com os pneus para cima em Domingos Martins

Na sexta-feira (20), um carro de passeio tombou e ficou com as rodas para cima no km 40 da BR-262, próximo ao trevo de Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de feridos.

A Polícia Rodoviária reforçou o alerta para a importância da atenção redobrada ao volante, especialmente em trechos sinuosos da rodovia, que exigem cuidado extremo para evitar acidentes graves.

O caso foi divulgado pela rádio Mais FM 88. As autoridades seguem investigando as circunstâncias que levaram ao tombamento do veículo.