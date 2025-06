Técnica de enfermagem é sequestrada e estuprada na Serra

Uma técnica de enfermagem, de 27 anos, foi sequestrada e estuprada enquanto caminhava para o trabalho, em plena luz do dia, na Avenida Central do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

Segundo o relato da vítima à polícia, o agressor se aproximou oferecendo um abraço. Em seguida, sacou uma arma e encostou o cano em sua cintura, obrigando-a a atravessar a rua até um carro estacionado. A princípio, ela pensou que se tratava de um assalto e ofereceu seus pertences. No entanto, o homem recusou os objetos e ordenou que ela entrasse no veículo, deixando evidente suas intenções.

Durante o trajeto, ele a estuprou sob constante ameaça de morte. A vítima relatou que acreditava que não sobreviveria ao ataque, mas tentou manter a calma por pensar em sua filha pequena.

Após o crime, a mulher se afastou das atividades profissionais e passou a receber acompanhamento psicológico. Em busca de Justiça, ela pede a prisão do agressor para conseguir retomar sua rotina com segurança.

