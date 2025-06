Tecnologia brasileira reduz poluição provocada por caminhões

De acordo com dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 2024, os veículos pesados, como ônibus e caminhões, foram responsáveis por 40% das emissões do poluente atmosférico de óxido de azoto nas estradas. Além disso, o estudo aponta que a emissão de CO² entre esses veículos também aumentaram em cerca de 30%, desde o ano 2000.

Porém, uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pode mudar essa realidade. Conforme explica o professor e pesquisador Jadson Belchior, em palaestra no Sustentabilidade Brasil, a solução criada tem o potencial de reter o gás carbônico, por meio de um sistema de absorção muito parecido com o de uma espoja.

A iniciativa consiste na instalação de um reator, que contém no seu interior esferas feitas de materiais químicos, na descarga do caminhão. Por meio desse equipamento, faz-se a captura e retenção do CO².

Além de evitar a ida do gás poluente para a atmosfera, a tecnologia também possibilita a reutilização como componente de outros combustíveis e, até mesmo, na fabricação de bebidas e alimentos.