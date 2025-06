Tempo firme e calor marcam a sexta-feira (20) em Cachoeiro

A previsão para esta sexta-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim é de tempo firme, com sol entre algumas nuvens ao longo de todo o dia. Não há previsão de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura mínima deve ser de 16°C, nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode alcançar os 29°C durante a tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 54% e 91%, o que indica certo conforto térmico, principalmente durante a manhã e à noite. O vento sopra na direção norte-noroeste (NNW), com intensidade leve, de até 3 km/h.

Durante a madrugada e à noite, o céu permanece parcialmente nublado, mas ainda sem possibilidade de chuva. O nascer do sol está previsto para 06h19 e o pôr do sol ocorre às 17h11.

A lua continua em fase minguante, e não há probabilidade de arco-íris nesta sexta-feira.

O cenário favorece atividades ao ar livre e deslocamentos sem o risco de instabilidade. Ainda assim, é recomendável o uso de protetor solar, devido à presença prolongada do sol.

