Tempo firme e máxima de 30°C marcam esta segunda em Cachoeiro

A previsão para esta segunda-feira (30) em Cachoeiro de Itapemirim indica tempo estável, com sol pela manhã e aumento de nuvens à tarde. Não há possibilidade de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode alcançar os 30°C no período da tarde. Mesmo com o calor, a umidade relativa do ar varia entre 43% e 87%, o que ajuda a amenizar a sensação térmica.

Os ventos sopram na direção norte-noroeste (NNW) com velocidade média de 5 km/h. O sol nasce às 06h21 e se põe às 17h14.

Durante a madrugada e à noite, o céu deve apresentar algumas nuvens, mas o tempo segue firme. A lua entra na fase nova, o que pode indicar noites mais escuras, sem reflexo lunar.

A ausência de chuva favorece as atividades externas e o deslocamento urbano. No entanto, o uso de protetor solar é recomendado, especialmente nas horas mais quentes do dia.