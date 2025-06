Tempo vira em Cachoeiro: chuva e frio intenso nesta terça (10); veja

Nesta terça-feira (10) o tempo fica fechado e com umidade elevada em Cachoeiro de Itapemirim. A mínima prevista é de 19 °C e a máxima não deve passar dos 24 °C.

Durante a manhã, o sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo muda rapidamente. À tarde, o céu fica nublado com chuva persistente, cenário que se mantém durante a noite.

A umidade relativa do ar varia entre 76% e 98%. A previsão indica volume de chuva de 5,9 milímetros, com 94% de probabilidade de precipitação. A chance de arco-íris é considerada baixa.

Os ventos sopram de sul-sudeste a 5 km/h. O sol nasce às 6h16 e se põe às 17h10. A lua segue na fase crescente.

