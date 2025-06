Temporal causa estragos e transtornos em Presidente Kennedy

A cidade de Presidente Kennedy sofreu com uma forte tempestade na última segunda-feira (9).

De acordo com informações de moradores, uma chuva torrencial acompanhada de ventania causou alguns estragos no município.

Um ponto de ônibus foi destruído na localidade de São Salvador. Além disso, um grande acúmulo de lama causou transtornos na ES-164.

