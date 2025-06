Tensão cresce: Irã pode fechar Estreito de Ormuz após ataques dos EUA

O parlamento iraniano aprovou neste domingo (22) uma medida que autoriza o fechamento do Estreito de Ormuz, importante via marítima por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás consumidos mundialmente. No entanto, a decisão definitiva ainda depende do aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, conforme informou a emissora estatal Press TV.

Esmail Kosari, parlamentar e comandante da Guarda Revolucionária, afirmou ao Clube de Jovens Jornalistas que o fechamento do estreito está “na agenda” e será implementado sempre que considerado necessário.

A movimentação ocorre em meio a uma escalada de tensões após ataques realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas na noite de sábado (21). O presidente Donald Trump anunciou ter concluído um “ataque muito bem-sucedido” contra bases em Fordow, Natanz e Isfahan.

O Estreito de Ormuz é uma rota estratégica vital para o comércio global de energia, e qualquer bloqueio pode impactar fortemente os mercados internacionais.