Tensão: Israel confirma 13 mortos após ataques noturnos do Irã

O governo de Israel confirmou, neste domingo (15), a morte de 13 pessoas, entre elas, três menores de idade, em decorrência dos ataques realizados pelo Irã durante a madrugada. A ofensiva representa uma das ações mais agressivas do regime iraniano em território israelense nos últimos anos, intensificando o clima de instabilidade no Oriente Médio.

Segundo informações oficiais, ao menos 380 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. O governo ainda relatou mais de 200 lançamentos de foguetes ao longo da noite, com 22 pontos de impacto confirmados em solo israelense.

Conforme divulgado pela CNN, a ação iraniana reacende o alerta global para o risco de um conflito regional de maiores proporções. Autoridades políticas e lideranças internacionais acompanham a escalada com preocupação, enquanto cresce a pressão por uma resposta estratégica por parte de Israel e de seus aliados ocidentais.

