Tentativa de homicídio em Atílio Vivácqua assusta moradores; entenda

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na última sexta-feira (27) no município de Atílio Vivácqua. O crime ocorreu quando ele retornava do trabalho, caminhando às margens da BR-101, nas proximidades de uma lavoura em Flexeiras.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Ciodes e se dirigiu até o Hospital Municipal Dra. Andréia Cansian, onde a vítima havia dado entrada com um ferimento por disparo de arma de fogo na região dorsal, do lado direito.

Em relato aos militares, o homem contou que sentiu uma queimação nas costas enquanto caminhava para casa. Foi nesse momento que percebeu ter sido baleado. Ele afirmou não ter visto o autor do disparo nem ouvido barulho suspeito antes do ocorrido.

O pai da vítima, que estava presente no hospital, confirmou que o filho não possui desavenças nem inimizades recentes que pudessem justificar o ataque.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos em Atílio Vivácqua e, em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde passaria por avaliação especializada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

