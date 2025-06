Termômetros podem marcar 14ºC nesta segunda (16) em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim terá uma segunda-feira (16) marcada por tempo firme e variação de nuvens. O sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, mas a possibilidade de chuva é descartada ao longo do dia.

Durante a madrugada, o céu ficará encoberto por muitas nuvens. Ao amanhecer, a névoa pode reduzir a visibilidade em alguns pontos do município.

No decorrer da manhã, o sol predomina, embora acompanhado por nuvens. À tarde, o tempo permanece estável, com sol entre algumas formações esparsas.

Os termômetros devem registrar a mínima de 14°C nas primeiras horas do dia e máxima de 25°C no período da tarde. Os ventos sopram fracos, com direção entre nordeste e leste-sudeste, atingindo até 5 km/h.