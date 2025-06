Terremoto de magnitude 6,1 atinge Lima e deixa um morto

Um terremoto de magnitude 6,1 na Escala Richter atingiu Lima, capital do Peru, na manhã deste domingo (15), por volta das 11h35 (13h35 no horário de Brasília). O tremor causou deslizamentos de terra e a morte de um homem de 36 anos, após a queda de um muro sobre o veículo em que ele estava, segundo informações da polícia local.

O epicentro do abalo foi registrado a cerca de 30 quilômetros da cidade portuária de Callao, próxima à capital, conforme dados do Centro Sismológico Nacional. Os efeitos do tremor foram sentidos em Lima e em diversos municípios e distritos vizinhos.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu “calma e tranquilidade” à população e afirmou que o governo acompanha a situação de perto, monitorando o litoral e coordenando ações emergenciais. Segundo ela, não há risco de tsunami.

O Peru está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade sísmica do planeta. O país registra diversos terremotos ao longo do ano. O mais devastador ocorreu em 1970 e deixou cerca de 67 mil mortos.

O órgão nacional de gestão de riscos e desastres também recomendou que a população permaneça em áreas seguras e mantenha mochilas de emergência com itens essenciais.