Tradição e fé tomam as ruas de Cariacica no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, as ruas de Cariacica foram tomadas por cores, fé e tradição. Fiéis de diversas paróquias do município se reuniram desde as primeiras horas da manhã para confeccionar os tradicionais tapetes religiosos, feitos com serragem colorida, borra de café, flores e outros materiais. As obras artesanais, que retratam símbolos do cristianismo, serviram de caminho para missas e procissões realizadas ao longo do dia.

A programação começou cedo. Às 7h, a Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Flexal 1, deu início à procissão que seguiu até Flexal 2, onde foi celebrada uma missa na Comunidade São Benedito. Já às 8h, fiéis da Paróquia Cristo Rei (Campo Verde) e da Paróquia Virgem Maria (Itacibá) participaram de celebrações seguidas de cortejos religiosos.

O maior percurso do município ocorreu em Campo Grande, promovido pelo Santuário Bom Pastor e pela Comunidade Santa Cecília. A procissão teve início às 9h e percorreu cerca de 600 metros de tapetes artesanais.

A tarde também foi marcada por celebrações. Às 15h, a Paróquia Sant’Ana, em Santana, realizou missa na igreja matriz, seguida de procissão. Às 16h, a Paróquia Santíssima Trindade (Vila Capixaba) celebrou missa na CEB São Jorge, com procissão logo em seguida. Encerrando a programação, às 17h, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Itaquari) realizou celebração na CEB Santa Luzia, com tapetes montados na Rua Primeiro de Maio.

A confecção dos tapetes e os cortejos religiosos reforçam a tradição centenária de Corpus Christi, que une espiritualidade, arte e o envolvimento coletivo das comunidades. Após o encerramento das atividades, as vias interditadas foram gradualmente liberadas para o trânsito, conforme o planejamento da Gerência de Trânsito de Cariacica.