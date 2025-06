Tragédia! Criança morre após ser atropelada por motocicleta em Guaçuí

Por volta das 14h deste sábado (14), policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí.

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava prestando socorro a vítima, constatou o óbito da criança de 11 anos, após ser atropelada por uma motocicleta Honda XRE 300.

O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada, removendo o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O motociclista foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, para esclarecimentos.