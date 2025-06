Tragédia! Procurador jurídico mata mulher e filho de dois meses 

Um homem matou a esposa e o filho de apenas dois meses nesta sexta-feira (6), no bairro Parque Roland, em Limeira (SP). Após o crime, ele tirou a própria vida. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

Por volta das 11h, o pai do autor do crime foi até a casa da família para buscar o neto e levá-lo a uma consulta médica. Ao perceber o silêncio incomum, entrou no imóvel e encontrou os três mortos sobre a cama.

A polícia identificou as vítimas como Cristiane Laurito, servidora concursada da Câmara de Campinas, e o filho do casal. A investigação aponta Rafael Horta, procurador jurídico da Prefeitura de Limeira, como autor dos disparos. Em nota oficial, a administração municipal lamentou o crime.

O delegado João Vasconcelos, responsável pelo caso, afirmou que os assassinatos ocorreram no início da manhã, antes das 7h. A Polícia Civil acredita que Rafael usou uma arma de fogo, encontrada ao lado dos corpos. No quarto, os agentes também apreenderam três carregadores e 12 munições.

Familiares informaram que Rafael enfrentava um quadro de depressão e que, há cerca de 30 dias, havia se afastado do trabalho com autorização médica.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Limeira registrou o caso como feminicídio e homicídio. A perícia técnica esteve no local e a Polícia Civil segue com as investigações.

As informações são do G1