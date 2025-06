Trailer final mostra mais de Galactus, vilão do Quarteto Fantástico

Um dos filmes mais aguardados pelos fãs de quadrinhos ganhou seu trailer final (veja abaixo). O novo Quarteto Fantástico estreia, no Brasil, no dia 24 de julho. O longa conta a história do primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel.

O enredo desta versão ainda não foi divulgado, mas o que se sabe é que será apresentado a origem da família, com a aventura se passando numa Nova York retrofuturista de outro universo.

O Doutor Destino de Robert Downey Jr. fará uma aparição no filme.

Elenco

No novo Quarteto Fantástico, Pedro Pascal interpreta, Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby faz Sue Storm (Mulher-Invisível). Já Joseph Quinn será Johnny Storm (Tocha-Humana) e Ebon Moss-Bachrach é Ben Grimm (O Coisa).