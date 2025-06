Transição econômica sustentável: entenda por que é necessária

A evolução dos debates ambientais e a importância da transição econômica sustentável estiveram em pauta, nesta quarta-feira (11), na abertura do Sustentabilidade Brasil, que acontece na Praça do Papa, em Vitória.

O ex-ministro do Meio Ambiente José de Carvalho, que liderou a gestão da pasta no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, lembrou do legado das pessoas que tiveram participação decisiva para o desenvolvimento das temáticas de proteção ambiental no país.

Além disso, também contextualizou o momento atual e explicou a importância do avanço das discussões para a transição da economia contemporânea para a economia sustentável. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.