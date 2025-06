Trio é preso em Vitória após roubo com cárcere e fuga cinematográfica

Um trabalho integrado entre a equipe de patrulhamento da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e a Central de Monitoramento resultou na prisão de três homens envolvidos em um roubo ocorrido no município da Serra, nesta quinta-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos invadiram uma residência no bairro Feu Rosa, onde renderam as vítimas com uma arma branca, mantendo-as trancadas em um banheiro enquanto subtraíam celulares, dinheiro, outros objetos e um veículo.

O carro roubado foi rapidamente identificado pelas câmeras da Central de Monitoramento assim que entrou na capital. Equipes da GCMV foram acionadas e localizaram dois dos indivíduos abandonando o veículo na rua General Osório, no Centro de Vitória, onde foram abordados e detidos.

O terceiro suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado em tempo real pelo videomonitoramento. Ele chegou a embarcar em um ônibus, descer próximo à Vila Rubim e até trocar de roupa na tentativa de despistar a polícia. Contudo, após repasse das características às equipes de patrulhamento, o homem foi detido na rua Construtor Vitorino Teixeira.

Os três suspeitos foram levados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, onde permanecem à disposição da autoridade policial.