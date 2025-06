Tristeza! Humorista paraense morre aos 27 anos

O humorista “Gordinho Maniçoba” faleceu nesta quarta-feira (11). Com um público de mais de 200 mil seguidores, o influencer, Felipe Tiago da Cruz, ficou muito conhecido por apresentar conteúdos do cotidiano do paraense, com vídeos de expressões locais, situações absurdas.

A morte foi confirmada por uma irmã do influencer, mas o motivo do óbito não foi divulgado. O “Gordinho Maniçoba”, que tinha 27 anos, faleceu em sua própria residência, em Belém.

Com a notícia, amigos e seguidores prestaram homenagens ao humorista, pelas redes sociais.