Trump diz que Irã quer negociar, mas alerta: “Agora é tarde demais”

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar sobre o Irã e as tensões envolvendo o programa nuclear do país. Em coletiva nesta quarta-feira (18), ele sugeriu que o governo iraniano estaria disposto a negociar, mas descartou essa possibilidade.

“Eles querem negociar. Mas agora é muito tarde. Eu disse: por que não fizeram isso duas semanas atrás?”, declarou Trump.

Ao ser questionado sobre a chance de um ataque americano às instalações nucleares iranianas, o ex-presidente preferiu manter o suspense: “Não posso responder a essa pergunta. Posso fazer, posso não fazer. Ninguém sabe o que vou fazer”.

Trump também afirmou que o Irã está “encrencado” e deveria aceitar uma rendição incondicional. Ele acusou o país de manter uma postura hostil contra os Estados Unidos e Israel ao longo dos anos.

Sem entrar em detalhes, o republicano indicou que algo significativo pode acontecer “na próxima semana ou antes”. Por fim, reiterou sua posição contrária ao programa nuclear do Irã: “Eles não podem ter armas nucleares. Isso nunca esteve tão firme quanto agora”.

