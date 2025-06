Ublues Beer Fest agita balneário de Ubu com música, cerveja e cultura

O balneário de Ubu, em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, será palco de mais uma edição do Ublues Beer Fest, entre os dias 19 e 21 de junho, durante o feriado de Corpus Christi.

Em sua 6ª edição, o festival promete três dias de música ao vivo, cerveja artesanal, gastronomia regional e artesanato, consolidando-se como um dos principais eventos culturais da região.

A programação inclui apresentações de blues, rock e música brasileira, com destaque para nomes como Like a Boss, Cadu Caruzo, Banda Frequency, Banda Flashback, Mary Di e Moonshine Blues Band. Cada dia do evento será dedicado a diferentes estilos, garantindo um clima vibrante e para todos os gostos.

Além dos shows, o evento é gratuito e acontece em ambiente ao ar livre, com estrutura pensada para acolher famílias, turistas e moradores. Haverá opções gastronômicas variadas e produtos artesanais, valorizando os sabores e talentos locais.

O Ublues Beer Fest reforça o papel de Ubu como um importante destino turístico e cultural do Espírito Santo. A expectativa é atrair um público expressivo ao longo do feriado, destacando o balneário no calendário de festivais capixabas.