Uma análise do poker em Portugal

Em poucos anos, o poker passou, em Portugal, de um jogo de nicho, com poucos utilizadores, para uma modalidade regulamentada e em franca expansão, com cada vez mais fãs. Depois de surgir no mundo das plataformas online, o seu crescimento tem aumentado não só nesta vertente, mas também no jogo presencial, em casinos e torneios físicos.

O póquer foi regulamentado em Portugal em 2015, o que permitiu a entrada de operadores licenciados e abriu caminho a um crescimento sustentado do poker, a par com outros jogos de casino. Isso trouxe-lhe também uma maior presença junto de pessoas que estavam deslocadas de casinos físicos e, por isso, não podiam participar de forma tão regular em jogos e torneios de póquer. Agora, com a presença das plataformas no mundo online, a qualquer momento e a qualquer hora, é possível os fãs da modalidade poderem aceder a um jogo ou torneio de póquer quando lhes for mais conveniente, de forma totalmente segura.

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, entidade do Turismo de Portugal que regula o póquer online em Portugal, no terceiro trimestre de 2024, a receita bruta do o mercado de jogo online atingiu os 266,3 milhões de euros, o que demonstra um aumento de 23,7% face ao mesmo período de 2023. Quando olhamos para o quarto trimestre, o valor subiu para 323 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 42,1% em relação ao último trimestre de 2023.

Também tem vindo a aumentar o número de jogadores de póquer registados, que ultrapassa já os 4,7 milhões, número registado no final de 2024. Ainda de acordo com o SRIJ, a maior parte dos utilizadores das plataformas de casino online está entre os 25 e os 44 anos, um público habituado à utilização diária de plataformas digitais e tecnologicamente proficiente.

No casino online, as slot machines são as preferidas dos utilizadores, mas o poker representa aproximadamente 1,5% do total apostado. Destes, cerca de 0,7% correspondem a torneios online. Aliás, de todos os jogos o mais procurado devido a emocao, capacidade de entender o jogo e ganhar, bem como, jogar com outros jogadores fez com que a maior parte da procura seja por jogar poker.

No caso dos casinos tradicionais, o póquer mantém-se também como uma das modalidades mais procuradas, com torneios regulares em salas nacionais, como as do Casino Estoril, Lisboa, Espinho e Figueira da Foz.

Estes torneios ao vivo continuam a atrair jogadores nacionais e estrangeiros, além de espectadores, e são já muito frequentes os eventos com prémios de alto valor.

A coexistência do póquer no formato físico e virtual, tem vindo a criar um ecossistema que tem vantagens para os jogadores, aumentando o ambiente de competição saudável, de variedade de jogos e torneios, mas também de desenvolvimento de comunidades associadas ao jogo.

A nível mundial, de acordo com o portal Statista, o número de jogadores registados em plataformas legais de casino online ultrapassou os 4,5 milhões, com mais de um milhão de utilizadores ativos por cada trimestre.

Portugal conta já com alguns nomes de jogadores profissionais de póquer, que participam em torneios por todo o mundo

Profissionais

Embora já existam alguns jogadores profissionais de póquer em Portugal, este é um número ainda reduzido comparando com outras regiões do mundo. Ainda assim, nome como João “Naza114” Vieira, Pedro Marques, Rui “RuiNF” Ferreira, Pedro Neves, Diogo “Phounder” Veiga, Michel Dattani, Fernando Brito ou João Barbosa participaram já em torneios relevantes a nível internacional.

Estes jogadores são levados a ter o póquer como sua profissão não só pela possibilidade de elevados ganhos, mas também pela paixão pelo jogo, pelo desenvolvimento de comunidades online e pela oportunidade de aplicar estratégias vencedoras contra os oponentes.

Assim, estima-se que o futuro seja otimista para o póquer, não só em Portugal, mas por todo o mundo. No caso do nosso país, o mercado do jogo online vai, dizem as estatísticas, continuar o seu crescimento, ajudado pela evolução tecnológica, pela maior literacia digital dos utilizadores e pelo reforço da regulação. Acredita-se que isto irá atrair novos fãs, jogadores e operadores para a modalidade e para a economia nacional.

O póquer, mais do que um simples jogo de cartas, tem vindo a transformar-se num fenómeno cultural e económico em Portugal. O maior investimento das plataformas em segurança e do Governo em regulamentação, irá também, certamente, aumentar a confiança dos jogadores e garantir que o crescimento seja ainda mais sustentado.