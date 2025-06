Uma nova safra: preparando os herdeiros da terra

“Arroz, feijão, o milho e o café, quem é que vai plantar? Fica moço, não vá! Deus deu a terra pra se plantar”.

O jingle, feito para a revenda de tratores Pianna Rural, ainda ecoa no imaginário de quem viveu os anos 1980 no Espírito Santo. Era o homem do campo deixando a família na roça na busca por oportunidades na cidade grande. A esposa e os filhos pediam que ele ficasse.

