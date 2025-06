União Brasil deve deixar governo Lula e mirar 2026 com centro-direita

Lideranças do União Brasil já tratam como certa a saída de dois dos três ministros ligados ao partido que hoje integram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento, previsto para ocorrer até o fim de 2025, faz parte da estratégia da sigla para se reposicionar politicamente de olho nas eleições presidenciais de 2026.

De acordo com integrantes da cúpula partidária, os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) — ambos filiados ao União — devem apresentar seus pedidos de demissão nos próximos meses. A expectativa é de que ambos deixem os cargos até dezembro.

A permanência no governo, porém, não será vetada para todos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, deve continuar na Esplanada, apesar de ter sido indicado pela legenda. Sem filiação ao partido, Góes é apadrinhado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e sua manutenção no cargo é considerada uma decisão pessoal de Lula.

A mudança de postura do União Brasil ocorre em paralelo à formação de uma federação partidária com o Progressistas (PP), liderado pelo senador Ciro Nogueira (PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. O estatuto da nova federação, que deve ser oficializada em julho, trará uma cláusula que proíbe filiados de ocupar cargos no governo federal.

A informação foi divulgada na Coluna Igor Gadelha, no portal Metrópoles, e diz que, segundo Nogueira, qualquer nome que permaneça no Executivo será considerado “cota pessoal” de Lula, sem respaldo da nova aliança. A federação PP-União busca se consolidar como uma força de centro-direita com foco nas eleições de 2026. A principal aposta do grupo é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado como possível nome à disputa pelo Palácio do Planalto.