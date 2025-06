Uniaves está contratando em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A empresa Uniaves, do grupo Pif Paf Alimentos, realizará um processo seletivo na próxima quinta-feira (26), a partir das 9h, no Sine de Cachoeiro, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro.

As oportunidades são para o cargo de auxiliar industrial, com contratação imediata. Entre os benefícios oferecidos estão ajuda de custo para moradia, plano de saúde, transporte, alimentação, kit mensal de produtos e gratificação por tempo de serviço. A empresa também oferece folga no aniversário, academia e convênio com supermercado.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (31) 97127-8984.