URGENTE! Irmãos desaparecem em Jerônimo Monteiro e família pede ajuda

Dois irmãos, de 9 e 7 anos, desapareceram em Jerônimo Monteiro nesta quinta-feira (19), após saírem da casa onde moram com a avó.

De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças saíram de casa com o aparelho celular da avó em mãos. A Polícia Militar foi avisada, e a população está em busca das crianças.

Qualquer informação pode ser enviada diretamente ao Conselho Tutelar de Jerônimo Monteiro, por meio do telefone (28) 99934-3967.