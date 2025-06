Vargem Alta: PM impede furto de café em lavoura rural

Três homens foram flagrados tentando furtar sacas de café em uma lavoura na comunidade de Pedra Branca, zona rural de Vargem Alta, na quarta-feira (25). A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de colheita irregular na propriedade.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o verdadeiro dono da terra, que estava acompanhado de um encarregado. Ele confirmou que a colheita era indevida e apresentou documentos que comprovam a posse da área.

Durante a ação, os policiais abordaram três suspeitos que já haviam colhido cerca de 20 sacos de café. Um dos homens alegou ter recebido autorização de um conhecido, morador de Cachoeiro de Itapemirim, que se apresentou como dono da lavoura.

A caminhonete usada no transporte do café foi levada à delegacia de Cachoeiro, junto com os suspeitos. Ninguém ficou ferido durante a abordagem.