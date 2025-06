Vargem Alta sedia encontro nacional de motociclistas em agosto

Em agosto, Vargem Alta será palco do Encontro Nacional de Motociclistas. Nos dias 22 e 23, o evento promete movimentar o município shows, gastronomia e adrenalina sobre duas rodas.

Na ação haverá apresentações musicais ao vivo, expositores de acessórios e área gastronômica. O evento terá entrada gratuita, dessa forma, a expectativa é de que centenas motociclistas de diferentes regiões do Brasil, estejam presentes.

O encontro será realizado no centro de Vargem Alta. Durante os dois dias, DJs animam os intervalos entre as bandas e apresentações principais.

Sexta-feira – 22/08

Sábado – 23/08

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui