Veículo cai em córrego e motorista é resgatado em Colatina; saiba mais

Um carro caiu em um córrego no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, na manhã desta quarta-feira (11). O motorista foi resgatado com ferimentos leves.

De acordo com a 3ª Companhia Independente, o condutor estava consciente no momento do atendimento e foi retirado do interior do veículo pelos bombeiros, com apoio dos militares que atuavam na ocorrência. Após o resgate, ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

As causas do acidente ainda não foram informadas. A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.