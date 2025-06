Vereador busca soluções para tornar Cachoeiro mais sustentável

Além de debater as questões climáticas e ambientais, o Sustentabilidade Brasil também é uma oportunidade para conhecer tendências em tecnologias e ações para serem usadas como políticas públicas nos municípios. O vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Ramon Silveira (PSDB), destacou a importância da iniciativa.

O Sustentabilidade Brasil começou nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória. Além de autoridades políticas nacionais e locais, a conferência também recebe especialistas de diversas partes do mundo, com painéis sobre assuntos relevantes para a preservação do meio ambiente tendo em vista as futuras gerações.